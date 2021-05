CUD! Katolicki kanał na YT twierdzi, że dziewczyna została uzdrowiona na lekcji

Ksiądz poprosił Jezusa o doświadczenie bożej mocy, by uczniowie przestali wypisywać się z lekcji religii. Podczas modlitwy w szkole, chora dziewczyna poczuła wielki nacisk na kolano, a po chwili zniknęły wszystkie guzy. "Lekarz" potwierdził, że to Jezus ją uzdrowił, chociaż nikt w to nie wierzył. xD