Podwójne „standardy” Facebooka na przykładzie słowa „idiota”

Jeżeli ktoś nazwie rząd PIS „idiotami” to jest to zgodne ze „standardami” FB, jeżeli ripostujący określi idiotą tego, co pierwszy użył słowo „idiota” to to już narusza „standardy”. FB widział obydwa posty, bo były jeden pod drugim, więc nie może się tłumaczyć, że doszło do pomyłki.