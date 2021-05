Jak to bogatsi się nie dokładają do utrzymania państwa

Ludzi płacących podatki w 2 progu mamy około 1,2 mln, a jeśli średnio płacą prawie 10x tyle PIT, to płacą tyle podatków co około 12 mln ludzi poniżej drugiego progu podatkowego (a mówimy tylko o UOPach) - biorąc pod uwagę że wszystkich pracujących jest 16,5 mln, to chyba łatwo ocenić skalę wkładu.