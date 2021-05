Kopalnia Turów. "My zamykamy, wy pogłębiacie?". Czesi tłumaczą o co chodzi.

Polacy powiększają kopalnię do 30 km kw., pogłębiają do 330 metrów i to wszystko bez oceny wpływu na środowisko - przypomina czeska i niemiecka prasa. Nasi sąsiedzi dodają, że Polska do dziś - wbrew nakazom UE - nie przestała ciąć Puszczy Białowieskiej. Pierwsze reakcje na decyzję TSUE.