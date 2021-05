Polacy nie zatrzymają 140 mld zł w kraju bez fabryki turbin

W Polsce nie ma fabryk turbin wiatrowych, jeśli zatem stanowią one nawet 50 proc wydatków, to łatwo dojść do wniosku, że tylko jeden z przetargów z kilkunastu to połowa tortu, który jest do podziału, ale póki co ta połowa z nakładów na rozwój offshore rzędu 140 mld zł, nie trafi do polskich firm