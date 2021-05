Rydzyk i SB. Tomasz Piątek ujawnia tajemnice dyrektora Radia Maryja

"Młody, szerzej nieznany ksiądz Tadeusz Rydzyk był dla komunistycznej służby bezpieczeństwa kimś bardzo ważnym. Czyżby szykowano go do wielkich zadań? W latach 80. ksiądz Rydzyk odgrywał rolę kapłana zbuntowanego przeciw reżimowi, a mimo to esbecy regularnie pozwalali mu jeździć na...