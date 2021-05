Urzędnicy losowali, dla kogo granty. Większość dofinansowań trafiło "dla swoich"

Wyniki konkursu na unijne dofinansowanie do fotowoltaiki poróżniły mieszkańców gminy Choroszcz koło Białegostoku. Zbulwersowały ich wyliczenia, że wśród wylosowanych 65 szczęśliwców "co trzeci był kimś o znanym nazwisku". To urzędnicy, samorządowcy, osoby publiczne.