Kaczyński:500 plus to nie program populacyjny. Chyba nie przeczytał programu PiS

- 500 plus to nie był program populacyjny - orzekł w rozmowie z 'Wprost' prezes PiS Jarosław Kaczyński w odpowiedzi na uwagę, że program nie wpłynął na demografię. To o tyle zaskakujące stwierdzenie, że gdy projektowano i uruchamiano 500 plus, jednoznacznie planowano, że wpłynie on na...