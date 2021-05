Marszałek Sejmu nie zgodziła się na posiedzenie zespołu ds. pedofilii

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie zgodziła się na środowe posiedzenie Zespołu Parlamentarnego "Zero Tolerancji dla Pedofilii" - poinformowali członkowie zespołu podczas nieformalnego spotkania. - Traktuję to co pani marszałek zrobiła jako próbę kneblowania ust zespołu parlamentarnego...