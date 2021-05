Raport Szydło oburzył europosłów. Chcą wprowadzić do niego aż 579 poprawek

Szydło zapomniała, że nie jest w Polsce i przygotowała raport o starzeniu się unijnych społeczeństw. Eurodeputowani największych frakcji uznali go za zbyt konserwatywny i chcą wprowadzić do niego masę poprawek, które wywrócą treść dokument do góry nogami. Poszło o gender, prawa kobiet, aborcję itp.