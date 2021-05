Mdina - miasto ciszy, w którym czas się zatrzymał

Mdina zwana Miastem Ciszy to zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc na całej Malcie. Spacerując po uliczkach można poczuć się jakby czas się zatrzymał parę wieków wcześniej. W Mdinie kręcono niektóre sceny słynnego serialu 'Gra o Tron'. Brama wjazdowa to wjazd do słynnego King's Landing.