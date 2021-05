Poseł Lewicy narzeka na zarobki w Sejmie. Sam zgromadził pokaźny majątek

157 tysięcy złotych, 500 euro i 6 uncji złota (wartych ok. 42 tysięcy złotych). Do tego dom (850 tys. zł), mieszkanie (1,3 mln zł) oraz trzy lokale użytkowe o łącznej wartości ponad 2,3 miliona złotych i dwa auta – to stan posiadania posła Macieja Gduli (Lewica).