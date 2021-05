DRAMAT w stajni Dzieci Wiatru. KARMIĄCA KLACZ zastrzelona! 18+

Makabryczne odkrycie na pastwisku należącym do stajni Dzieci Wiatru w Pomysku Wiekim. Właściciel gospodarstwa Leszek Stenka w czwartek 27.05. na łące odkrył martwą klacz. Została zastrzelona. Wszystko wskazuje na to, że użyta została do tego broń wojskowa, a nie myśliwska. Sprawcą może...