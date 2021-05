Puławy. Ceny mieszkań ciągle w górę. Deweloperzy sami przyznają: "To wariactwo"

Trend wynikający z niemal zerowych stawek oprocentowania lokat bankowych. "To, co się obecnie dzieje na rynku, to jest naprawdę wariactwo. Ludzie chyba obawiają się rosnącej inflacji i dlatego tak chętnie inwestują w nieruchomości" – przyznaje Piotr Hordyjewski z puławskiej spółki Bud-Invest.