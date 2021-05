Przebudził Białorusinów i przestraszył reżim. Cichanouski od roku w areszcie

„Będę siedzieć tak długo, jak na to pozwoli społeczeństwo, bo to do niego należy władza” – mówił Cichanouski. 29 maja mija rok od momentu, gdy Siarhiej Cichanouski, bloger, polityk i mąż prawdopodobnej zwyciężczyni wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 roku, trafił za kraty.