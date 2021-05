W imię wolności? Jak politycy dla zysku podsycają lęk przed szczepionkami

Nie trzeba wcale wierzyć, że szczepionki to spisek, który prowadzi do depopulacji Ziemi, by nie chcieć się zaszczepić. Wystarczy głęboka wiara, że szczepienia to sfera naszej wolności, w którą nikt nie ma prawa ingerować. Politycy prawicy pielęgnują w swoich wyborcach ten odruch.