"Jeżeli to ujdzie władzy płazem, to znaczy, że władza może bezkarnie robić...

Jeżeli prokuratura z tą sprawą niczego nie zrobi, zamiecie pod dywan, to to będzie oznaczało, że nie żyjemy w państwie, w którym przestępstwa są karane - mówił w TVN24 doktor Mikołaj Małecki, odnosząc się do kierowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli zawiadomień do prokuratury o...