Gniewasz się, że kocham tatę? - Fundacja "Kocham Cię Tato"

Nasz nowy projekt ze studia Mova Film w reżyserii Julii Popławskiej, w którym głośno mówimy o ojcach, którzy tracą szasnę na to by być ze swoimi dziećmi. Alienacja rodzicielska to głównie problem mężczyzn. Nie bójmy się tego podkreślać, zwłaszcza w taki dzień jak dziś. Niech się niesie!