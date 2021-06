Odbudowa Pałacu Saskiego. Prezydent powołał specjalny zespół

"Prezydent Andrzej Duda powołał we wtorek zespół do opracowania projektu ustawy ws. odbudowy Pałacu Saskiego" - poinformowała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. Zespół ma przygotować projekt ustawy formalnie rozpoczynający odbudowę Pałacu Saskiego, do końca czerwca.