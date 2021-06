Zbigniew Stonoga zostanie deportowany do Polski

W środę odbędzie się deportacja Zbigniewa Stonogi do Polski - poinformował PAP adwokat Michał Wąż. To skutek wyroku amsterdamskiego sądu z 25 maja, który zdecydował o wydaleniu Zbigniewa Stonogi (zgodził się na podanie nazwiska i wizerunku - PAP) z Holandii i wydanie go Polsce.