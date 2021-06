Do szkoły przyjeżdża Czarnek. Niepełnosprawne dzieci zostały wysłane do domu.

Nie możesz zrobić aborcji, bo niepełnosprawne dziecko jest równe temu zdrowemu. No, chyba że akurat miałby je oglądać minister Czarnek, to wtedy trzeba je wysłać do domu i zostawić tylko dzieci zdrowe.