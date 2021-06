Zwyrodnialcy ze szkoły znęcali się nad rówieśnikiem aż ten trafił do szpitala

Do incydentu doszło w jednej z inowrocławskich szkół podstawowych. Młode zwyrodnialce pobili swego rówieśnika do tego stopnia aż ten wymiotował krwią i trafił do szpitala. Nie była to jednorazowa zaczepka i bójka. Jak wynika z opisu matki chłopca sprawy były głoszone w szkole, ale niewiele to dało.