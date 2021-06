W siedzibie “Gazety Wyborczej” można wynająć biurko do pracy. Koszt? 400 zł.

W warszawskiej siedzibie Agory chętni mogą wynająć biurko do pracy. Miesięczny abonament kosztuje 400 złotych i obejmuje całodobowy dostęp do budynku, zamykaną szafkę na rzeczy, dostęp do aneksu kuchennego i obsługi na recepcji.