Belka ostrzega przed inflacją. "Ja to przeżyłem jako minister finansów"....

Jak inflacja wymknie się nam spod kontroli, to ... będzie trzeba zapłacić słoną cenę w postaci osłabienia tempa wzrostu gospodarczego czy wręcz recesji. Sprowadzanie inflacji z poziomu 10 proc. do 2 proc. przez RPP doprowadziło do bezrobocia na poziomie 20 proc. i "tego się należy spodziewać".