Tusk: Chcę pomóc wygrać opozycji wybory i przywrócić ład demokratyczny w Polsce

- Mentalnie, emocjonalnie jestem w stanie podjąć każdą decyzję, żeby pomóc przywrócić przyzwoitość w Polsce - mówił w piątek rano Donald Tusk, były premier i były szef Rady Europejskiej. Dodał: - Jestem gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii. Jest niezbędna, by wygrać wybory.