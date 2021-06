Pięć powodów, dla których 4 czerwca powinien być świętem narodowym

Żadna data nawiązująca do zwycięstwa nad PRL nie jest naszym świętem narodowym. Ustanowienie 11 listopada świętem niepodległości zajęło naszym przodkom 19 lat, od 4 czerwca 1989 minęło już lat 32 i nie zanosi się na to, żeby ten dzień mógł się stać świętem. A nadaje się do tego wyśmienicie.