Prokrastynacja | Gdy zwlekanie wymyka się spod kontroli

Szacunkowo dotyka 15-20% populacji w różnym wieku, choć w większym stopniu osoby młodsze. Zdarza ci się odwlekać zadania na później lub uciekać od obowiązków, co powoduje, że wpadasz w zły nastrój i masz wyrzuty sumienia? Jeśli tak, to być może również zaliczasz się do grona osób prokrastynujących.