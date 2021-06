Sagittarius A* może nie być czarną dziurą lecz dużym skupiskiem ciemnej materii

Naukowcy z International Center for Relativistic Astrophysics (ICRA) znaleźli "wskazówki", że Sagittarius A* siedzący w środku naszej galaktyki może nie być czarną dziurą, ale niewiarygodnie dużą masą ciemnej materii. Publikacja na łamach Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ENG+TLDR