TVPiS: Tusk chciałby wrócić, ale nie umie

Tak, to prawdziwy pasek. Nie regulujcie odbiorników. Tusk chce ratować partię od której uciekł do Brukseli. Ostatnie osiem lat to szereg reform, które sprawiły, że Polakom żyje się dużo lepiej niż za jego kadencji. Jak Donald Tusk wróci, to od razu zabierze Polakom 500+ i 13 emeryturę.