"Akumulator na jądrach? To się robi inaczej"

Białoruski opozycjonista Raman Pratasiewicz został zatrzymany pod koniec maja. Kilka dni temu udzielił "wywiadu" białoruskiej telewizji, w którym prosił, by nie wywozić go do Donbasu i chwalił Aleksandra Łukaszenkę. W Polsce posypały się komentarze, że "dał się złamać". Ale złamać da się każdego.