Palestynka, która pytała osadnika dlaczego kradnie jej dom została aresztowana.

Jakiś czas temu w sieci pojawił się film na którym kobieta pyta izraelskiego osadnika dlaczego "kradnie jej dom", a ten odpowiada "że jeśli nie on, to ktoś inny to zrobi". Dziś ta Palestynka została aresztowana za udostępnienie w mediach społecznościowych nagrania z opisywanego zdarzenia.