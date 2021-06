The Ur-Quan Masters (remaster Star Control 2) za darmo!

Legendarna w branży gra o wielkiej przygodzie w przestrzeni kosmicznej całkowicie za darmo - wiele statków kosmicznych do wyboru, wiele miejsc do zwiedzenia, wielu wrogów do pokonania, jeszcze nie było na wykopie, a warto rozpropagować! Ulubiona gra Tima Caina (twórcy Fallouta).