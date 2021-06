Czym jest MGTOW, dlaczego powstało i dlaczego coraz więcej mężczyzn o tym słyszy

MGTOW to akronim od "Men Going Their Own Way", czyli mężczyźni idący własną drogą. MGTOW to ruch mężczyzn, którzy nie stawiają kobiet na piedestale, nie chcą spełniać każdej ich prośby, bo wiedza jak to się kończy. Kobiety ich dobroć traktują jako oznakę słabości, a tego się nie szanuje, lecz używa.