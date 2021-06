Wstawił do mechanika pięć aut. Żadnego nie odzyskał

Artur Jackowski trzy lata temu w okazyjnej cenie kupił Mazdę RX8 do remontu. Jej naprawy podjął się mechanik z Białegostoku Krzysztof K. Auto nie jest sprawne do dziś i zaginęło wraz z czterema innymi, które pan Artur wstawił do warsztatu. Przejścia z Krzysztofem K. miała też pani Agnieszka...