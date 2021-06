Pfizer zapowiada badania nad szczepionką z udziałem dzieci w wieku do 11...

Koncern farmakologiczny Pfizer zapowiedział we wtorek rozpoczęcie drugiej fazy badań klinicznych nad swoją szczepionką przeciw Covid-19 z udziałem dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat w USA, Finlandii, Polsce i Hiszpanii. To wynik pozytywnych wyników pierwszej fazy badań.