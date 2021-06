Apostazje w Lublinie i regionie. KUL próbuje powstrzymać odchodzących z kościoła

"Innym „zauważalnym” powodem jest ujawnione w Kościele zło i „to, że jest ono bardzo głębokie”. – Nie do końca osoby, które chcą wyjść z Kościoła chcą przyjąć do wiadomości to, że Kościół jest bodaj jedyną społecznością, która podjęła najdalej idące kroki w kierunku oczyszczenia" XDDDD