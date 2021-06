Sąd oddalił zażalenia. Nie będzie zawieszenia procesu ojca Rydzyka

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się, by proces karny ojca Rydzyka oraz dwójki jego najbliższych współpracowników został zawieszony na kilka miesięcy lub nawet lat, do czasu rozstrzygnięcia przez TK legalności przepisów o dostępie do informacji publicznej. Proces powinien być wznowiony 30 VI.