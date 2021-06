Mieli pomóc, zostawili w lesie. 36-latek zmarł. Łagodne wyroki dla policjantów

Policjanci z Pobiedzisk (woj. wielkopolskie) zamiast zabrać półprzytomnego, pijanego 36-latka do izby wytrzeźwień, wywieźli go do lasu. Pozostawiony sam sobie mężczyzna zmarł. Byli już funkcjonariusze usłyszeli wyrok (rok w zawieszeniu na trzy lata i 4-letni zakaz sprawowania funkcji w służbach).