Pierwsze rachunki za śmieci... szokują. Ogromne podwyżki od 1 lipca.

Małżeństwo które do tej pory płaciło za wywóz śmieci 64 złote, od 1 lipca zapłaci 108,48 zł bo spółdzielnia wyliczyła, ze średnio zużywają 11 metrów sześciennych wody. Za śmieci zapłacą 70 procent więcej. A jeżeli porównać to ze stawką ubiegłoroczną, 24 zł od osoby, to podwyżka wynosi 450 procent.