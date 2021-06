Radio Nowy Świat ma coraz mniej patronów i miesięcznych wpłat

Radio Nowy Świat od kilku miesięcy traci patronów. Miesięczne wsparcie spadło od stycznia o ponad 50 tys. zł. - Jeśli trend spadkowy utrzyma się, to rozgłośnia musi uczciwie powiedzieć słuchaczom: robimy radio najlepiej, jak potrafimy, ale to od was zależy jego istnienie - ocenia ekspert.