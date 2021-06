Nowy materiał wykazuje zerową rozszerzalność cieplną w zakresie -269°C do 1126°C

W dzienniku Chemistry of Materials pojawiło się właśnie badanie na temat rewolucyjnego materiału, który może być jednym z najbardziej stabilnych termicznie, jakie kiedykolwiek odkryto. To z kolei prowadzi zarówno do medycznej, jak i kosmicznej rewolucji. Film w komentarzu.