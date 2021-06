Stop Cham z sharana sostaje strzała

Pan z Sharana wyjeżdżając na autostradę z Tczewa nie potrafi korzystać z pasa rozbiegowego i włączyć się do ruchu, mógł porządnie przyspieszyć i się wlaczyc przede mnie bądź zwolnić i schować za mnie, niestety nie wiem co miał w głowie ale myślał chyba że ja będę hamować zestaw 40ton i go...