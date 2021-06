Dostęp do broni. Kolekcjonerzy obawiają się nowej ustawy MSWiA.

Szykują się zmiany w dostępnie do broni w Polsce. Rząd opublikował na razie jednie opis projektu, ale to wystarczyło, by zelektryzować kolekcjonerów i miłośników broni. - PiS idzie w kierunku ograniczenia dostępu do broni - mówi Andrzej Turczyn, prawnik i prezes zarządu Ruchu...