Gdy żydowscy osadnicy zajmą ci połowę domu życie zamienia się w piekło

Filmik nakręcony gdy Palestynka Muna El-Kurd ("you are stealing my house") i jej brat mieli tylko 12 lat. Są wyśmiewani i zastraszani gdy przyjeżdża autobus wycieczkowy i na posesję wchodzi duża grupa żydowskich turystów chcących oglądać "biznes" żydowskiego osadnictwa w palestyńskich domach.