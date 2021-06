Jeden gest Ronaldo pogrzebał Coca-Colę. Firma straciła ponad 4 mld dolarów.

Koncern przemysłu spożywczego tylko przez ten jeden gest zaczął nurkować na giełdzie. Akcje Coca-Cola Company w mgnieniu oka straciły 1,6 proc. (z 56,1 do 55,22 dolara za sztukę). Może się wydawać, że to niedużo, ale przy skali firmy okazało się, że jej wycena spadła przez to o 4 miliardy dolarów.