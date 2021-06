Putin pytany o Nawalnego. "O czym tu mówić? Świadomie chciał być zatrzymany".

- Wygląda to, jakby świadomie chciał być zatrzymany. Zrobił to, czego chciał. To o czym tu można mówić? - powiedział Władimir Putin pytany o Aleksieja Nawalnego. - Człowiek ten wiedział, że łamie obowiązujące w Rosji prawo. Musiał meldować się jako osoba, która była warunkowo skazana -...