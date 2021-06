Marsz izraelskich nacjonalistów. Skandowali m.in. hasło "Śmierć Arabom".

Tysiące izraelskich nacjonalistów przemaszerowało we wtorek przez Stare Miaso w Jerozolimie, skandując rasistowskie hasła - nikogo w związku z tym nie zatrzymano. Wyobrażacie sobie co by się działo gdyby doszło do odwrotnej sytuacji i to Arabowie skandowaliby hasła w stylu "Śmierć Żydom"?