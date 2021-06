Włoska prasa:misja humanitarna"Z Rosji z miłością"była akcją MoskewskiegoWywiadu

To była jedna wielka akcja szpiegowska - "La Repubblica" podsumowuje "desant miłości" z Rosji do Lombardii w czasie najgorszego okresu epidemii. Od marca do maja 2020 r. ponad stu rosyjskich specjalistów pracowało w lombardzkich szpitalach ramię w ramię z włoskimi kolegami, ratując życie pacjentom.