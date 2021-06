FARAON. Analiza sceny bitwy

Scena bitwy w "Faraonie" to jedna z najlepiej zrealizowanych scen w polskim kinie. Dlaczego musiała zostać nakręcona na pustyni o wschodzie słońca? W jaki sposób twórcy filmu nawiązali do malarstwa starożytnego Egiptu? Czy widz może wspinać się na wydmy, biec do ataku z oddziałem...