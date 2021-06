Debata nad wyborem RPO. L. Staroń kompromituje się i unika odpowiedzi na pytania

Lidia Staroń podczas debaty unikała odpowiedzi na konkretne pytania senatorów jak na przykład o to, czy premier Szydło miała prawo unikać publikacji wyroków TK kilka lat temu lub o to, co kandydatka na RPO uważa o przejęciu prasy lokalnej należącej do prywatnego właściciela Polska Press przez Orlen.